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Kamile Kayır kimdir? Kamile Kayır yakalandı mı?

Türkiye son zamanlarda hem terör örgütü PKK, hem FETÖ hem de DHKP-C'ye ağır darbe vurmaya devam ediyor. Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:25
Kamile Kayır kimdir? Kamile Kayır yakalandı mı?

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Emresultan nüfusuna kayıtlı 1970 doğumlu aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi. 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı. 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:25
  1. İstanbul
  2. dhkpc .
  3. Kamile Kayır kimdir?
  4. Kamile Kayır yakalandı mı?

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