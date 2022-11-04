Kamikaze ŞİMŞEK İHA için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 21 Ekim 2021’de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ŞİMŞEK İHA’nın GPS güdümlü otonom uçuş ile uzun menzildeki hedefleri vuran bir "füzeye" dönüştürüldüğünü açıklamıştı.

İsmail Demir’in paylaşımda TUSAŞ’ın yanında ROKETSAN’ı da tebrik etmesi bu çalışmada ROKETSAN’ın da yer aldığına işaret ediyor. ROKETSAN’ın harp başlığı ve güdüm sistemi ile ilgili çalışma yürütmüş olması muhtemeldir.

İsmail Demir, 17 Haziran 2021’de yaptığı bir diğer paylaşımda ise ŞİMŞEK İHA’nın ANKA’dan belirli noktalara bırakıldığı testlerin görüntülerini paylaşmıştı ve İHA platform geliştirilmesinin yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceğini belirtmişti.

TUSAŞ’tan sürü uçabilen ŞİMŞEK çalışması ve ses üstü hızda hedef uçak

EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı sırasında TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız TUSAŞ standında bulunan ve kamuoyuna karşı ilk kez sergilenen ses üstü hedef uçak sistemi ile ilgili Defence Turk’e özel açıklamalarda bulunmuştu:

"Yüksek hızda, ses üstü hızda uçan bir hedef uçağa ihtiyacımız var. Özellikle yüksek hızda ses üstü hızlardaki füzeleri simüle edebilecek bir hedef uçak ihtiyacına yönelik olarak burada gördüğünüz ŞİMŞEK uçağının daha hızlı hale getirilmiş halini geliştiriyoruz. Bununla amacımız aynı zamanda süpersonik hıza çıkmaktı. Bu uçaklarımızın üzerinde radar kesit artırıcı dediğimiz kendisini on metrekareye kadar daha büyük gösterebilen ekipman bulunuyor.

Uçaklarımız üzerlerindeki link sistemleri ile sürekli haberleşebiliyoruz. Hedef uçaklarımızı ANKA üzerinden fırlattığımızda hedef uçak’ya ANKA’da veriyi yere iletebiliyor. Hedef uçaklarımızdaki kameralardan gelen görüntüleri bu şekilde yere iletebiliyoruz. Halihazırda 0.9 mach hızlara ulaşabilen hedef uçağımız 1.1 ila 1.4 mach hızlara ulaşmasını planlıyoruz. Ayrıca ANKA’daki görüntüleri yerdeki piyadeye aktarabiliyoruz. ŞİMŞEK ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda farklı motor seçenekleri ve 4’lü şekilde sürü uçuş çalışıyoruz."

DefenceTürk