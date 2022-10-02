Kamerun’la 7 Milyon Dolarlık ticaret anlaşması

Yeni Akit Ankara

‘Hedef Afrika’ diyerek 2023 sonuna kadar 15 Afrika ülkesiyle ekonomik ve ticari alanda somut iş birliklerini hayata geçirmeyi planlayan HBS Organizasyon, odağında Kamerun’un olduğu B2B platformundan istediği sonucu aldı. HBS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, organizasyon günü sabahtan akşama kadar Türk ve Kamerunlu iş insanlarının yoğun bir tempoda ikili görüşmeler yaptığını, tek bir günde hedefledikleri rakamın üzerine çıkarak 7 milyon dolarlık bir ticaretin gerçekleşmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye

Afrika’da ve Türkiye’de iş yapmak isteyen insanlarından gelen talepleri kurumsal bir kisveye büründürerek sektörel alım heyetleriyle Türk iş insanlarını / firmalarını bir araya getirmeyi görev edinen Sıraç Tanır, ‘Ben burada, ülkeme nasıl 1 dolar girer onun derdini taşıyorum. Neredeyse sembolik denecek rakamlarla bu organizasyonu tertip ettik. Cari açığın kapanmasına katkı vermek isteyen üretici firmalarımızın ihracatla tanışmalarını, pazara daha rahat girmelerini sağlamak amacıyla B2B organizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Şu an için hedefimiz Afrika. Sonrasında tüm Dünya ile dirsek temasında olacağız. Kamerun’dan sonra Afrika kıtasından 15 ülke ile aynı çerçevede belki daha kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Senegal bu doğrultuda ikinci hedef ülkemiz. Takım arkadaşlarımla bu manada bir güç birliği yaptık ve emin adımlarla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşasına içten ve kalıcı katkılar sunabilmektir’ ifadelerini kullandı.

Afrikalının ticaret modeli bize benziyor

HBS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, Avrupa’ya ihracat yapmanın hem mevzuat hem de yüksek standartlar nedeniyle birçok şirket için kolay olmadığını, bu noktada Afrikalı iş insanlarının iş yapma modelinin Türklere oldukça benzediğine işaret ederek, ‘Yani Afrika’ya ihracat yapmak oldukça kolay ve basit. Bu yüzden KOBİ’lerimiz için Afrika’nın çok büyük bir potansiyel barındırdığına inanıyorum. Afrikalı iş insanları, esnaf mantığıyla çalıştığı için Türk şirketlerinin Afrika’da çok başarılı olacağına inanıyorum' dedi.