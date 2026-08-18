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Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

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Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

A101’de 20-26 Ağustos haftasının ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! Elektrikli araç, benzinli moped, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar, gıda ve temizlik ürünlerinde şok fiyatları gören gözlerine inanamayacak. Lüksü ve konforu ayağınıza getiren bu muhteşem fırsatlar tam anlamıyla kapış kapış gidecek. Rafları anında boşaltacak bu büyük bütçe dostu kampanyayı kaçıran çok üzülür, sakın kaçırmayın!

#1
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

VOLTA VMP14 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET Fiyat: 279,990 TL APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED Fiyat: 49,990 TL

#2
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ Fiyat: 8,499 TL SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ Fiyat: 17,999 TL

#3
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

ALTUS KABLOLU DİK SÜPÜRGE Fiyat: 1,799 TL KİWİ 2’Sİ 1 ARADA ŞARJLI MİKSER VE DOĞRAYICI Fiyat: 599 TL

#4
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

HP PLUS OTO ARAÇ İÇİ KAMERA Fiyat: 1,999 TL TSUYOI KAZE OTO GÖÇÜK ONARIM ALETİ (1+1) Fiyat: 219 TL

#5
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

PAŞABAHÇE ECHO DONDURMALIK 2’Lİ Fiyat: 199 TL LAV TOKYO SAKLAMA KABI 2600 CC Fiyat: 179 TL

#6
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

KARARTMA FON PERDE Fiyat: 399 TL METAL ÇERÇEVELİ BOY AYNASI Fiyat: 1,499 TL

#7
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

BİRLİK OYUNCAK BABYCİM PİYANOLU DİNAZOR OYUN HALISI Fiyat: 749 TL FISHER PRICE PENCERELİ KİTAP Fiyat: 169 TL

#8
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

GEDİK DONDURULMUŞ PİLİÇ NUGGET 1 KG Fiyat: 139,50 TL PINAR KARABİBERLİ HİNDİ FÜME 110 G Fiyat: 89,50 TL

#9
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

MİSS ARAP SABUNU VE SODA PLUS ETKİLİ SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 1,5 L Fiyat: 149 TL MİSS SODA PLUS ÇAMAŞIR SODASI 500 G Fiyat: 69 TL

#10
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV Fiyat: 15,999 TL İFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV Fiyat: 19,999 TL

#11
Foto - Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler

BALİN ÇOKİ FINDIKLI BİTTER ÇİKOLATA 250 G Fiyat: 79 TL BALİN MADLEN SÜTLÜ BİTTER ÇİKOLATA 360 G Fiyat: 190 TL

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