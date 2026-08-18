Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler
A101’de 20-26 Ağustos haftasının ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! Elektrikli araç, benzinli moped, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar, gıda ve temizlik ürünlerinde şok fiyatları gören gözlerine inanamayacak. Lüksü ve konforu ayağınıza getiren bu muhteşem fırsatlar tam anlamıyla kapış kapış gidecek. Rafları anında boşaltacak bu büyük bütçe dostu kampanyayı kaçıran çok üzülür, sakın kaçırmayın!