Kamerun'dan Beşiktaş'a kötü haber
Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, Burundi'yi 3-0 yendi ve Afrika Kupası vizesini alan taraf oldu.
Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun'un Burundi ile karşı karşıya geldi. Kamerun, karşılaşmayı 3-0 kazanmasını başardı.
Aboubakar gol attı
Kamerun'da, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 90 dakika forma giyerken bir de gol kaydetti. Diğer golleri ise Mbeumo ile Wooh attı.
Aboubakar turnuva biletini kaptı
Beşiktaş forması giyen golcü futbolcu Aboubakar, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında organize edilecek olan 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak.
Beşiktaş'ın Afrika Kupası'nda gidecek oyuncuları
Aboubakar ile birlikte Beşiktaş'ın stoperleri Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili) ve Omar Colley (Gambiya) turnuvaya katılım hakkı kazandı.
Davet edilmeleri halinde Afrika Kupası'nda forma giyebilecek olan Beşiktaş futbolcuları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Amertey
Baily
Colley
Masuaku
Muleka
Onana
Ghezzal
Aboubakar