Kamerun’da son bir yıldaki çatışmalarda 1579 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, sivil topum örgütü "Kamerun İnsan Hakları için Ayağa Kalk" yetkilileri, ülkede yaşanan insani durumla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Ocak 2020-Ocak 2021 döneminde Kamerun'da kaydedilen 1038 şiddet olayında 1579 kişinin öldüğü belirtildi.

Yaşanan şiddet olaylarının, ülkenin kuzeyinde Boko Haram ile Anglofon Kuzey-Batı ve Güney-Batı vilayetlerinde ayrılıkçı silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda kaydedildiği ifade edildi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.