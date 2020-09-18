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Aktüel Kamerun'da ayrılıkçı lidere verilen müebbet hapis cezası onandı
Aktüel

Kamerun'da ayrılıkçı lidere verilen müebbet hapis cezası onandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:17:35 -
Kamerun'da ayrılıkçı lidere verilen müebbet hapis cezası onandı

DAKAR (AA) - Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların lideri Sisiku Ayuk Tabe ve beraberindeki 9 kişinin terör ve ayrılıkçı örgüt kurma suçlarından aldığı ömür boyu hapis cezası kesinleşti.

Nijerya'da 2 yıl önce yakalanan Tabe ve 9 kişi, Ağustos 2019'da Yaounde Askeri Mahkemesinde yargılanmış ve ayrılıkçı hareket kurma ve terör suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Yaounde Temyiz Mahkemesi, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki sözde "Ambazonya" devletinin kurucusu ayrılıkçı lider Tabe ve 9 kişinin, geçen yıl aldıkları müebbet hapis cezasını onadı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.


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