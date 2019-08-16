Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı

Kamerun’da bir kargo gemisine saldıran korsanlar, 3’ü Rus, 8 denizciyi kaçırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamerun’da bulunan Douala Limanı yakınlarında Danimarka bayraklı “Marmalita” isimli gemiye saldırı yapıldığı duyuruldu. Bakanlık gemide bulunan toplam 8 denizcinin kaçırıldığını belirtti. Kaçırılan gemicilerden 3’ünün Rus denizci olduğunu ifade eden Bakanlık, gemicilerin kurtarılması için Rusya’nın Kamerun büyükelçiliği aracılığıyla çalışmalara başlanıldığını duyurdu.

Kamerunlu yetkililer tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, bir kargo gemisine saldırı gerçekleştiği ve bu saldırıda 8 kişinin kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kamerun’da bazı kaynaklar ise korsanların Nijeryalı olduğunu ileri sürerek, kaçırılan denizciler için fidye talep edilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.