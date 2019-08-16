0553 313 94 23

Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı

Kamerun’da bir kargo gemisine saldıran korsanlar, 3’ü Rus, 8 denizciyi kaçırdı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı

Kamerun’da bir kargo gemisine saldıran korsanlar, 3’ü Rus, 8 denizciyi kaçırdı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamerun’da bulunan Douala Limanı yakınlarında Danimarka bayraklı “Marmalita” isimli gemiye saldırı yapıldığı duyuruldu. Bakanlık gemide bulunan toplam 8 denizcinin kaçırıldığını belirtti. Kaçırılan gemicilerden 3’ünün Rus denizci olduğunu ifade eden Bakanlık, gemicilerin kurtarılması için Rusya’nın Kamerun büyükelçiliği aracılığıyla çalışmalara başlanıldığını duyurdu.


Kamerunlu yetkililer tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, bir kargo gemisine saldırı gerçekleştiği ve bu saldırıda 8 kişinin kaçırıldığı kaydedilmişti.


Kamerun’da bazı kaynaklar ise korsanların Nijeryalı olduğunu ileri sürerek, kaçırılan denizciler için fidye talep edilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene kadar İstiklal Caddesi’ni trafiğe açacağız”
    1. Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene..
    2. New York’ta metro istasyonunda şüpheli..
    3. Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı..
    4. 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir..
    5. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    6. Karaman’da namaz sırasında cami tavanı..
    7. Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
    8. Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını..
    9. Giresun’un Espiye ilçesinde yangın
    10. Manisa’dan Suriyeli miniklere mesir..
    11. Atambayev'in mal varlığı donduruldu
    12. Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını..
    13. Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak..
    14. Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla..
    15. Fenerbahçe’de Gazişehir Gaziantep..
    16. Bekçilik parkur fiziksel yeterlilik..
    17. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    18. “Alo çöp taksi” Ceyhanlıların..
    19. Trabzonspor Sturridge bombasını..
    20. Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki..
    21. İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da..
    22. Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi için..
    23. Mersin’de yangın evi harabeye çevirdi
    24. Başkan Zeybek,AFJET Afyonspor..
    25. Büyüknalbant ailesinin acı günü
    26. Şehit uzman çavuş için mevlit okutuldu
    27. İstanbul’da SİM kart dehşeti!..
    28. TOKİ Kayseri Yeşilyurt Melikgazi 709..
    29. Batı Şeria'nın güneyinde araçla..
    30. Vatan Caddesi’nde moto kurye kazası: 1..
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler