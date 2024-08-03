Kameraya anbean yansıdı! Bakın pişkin hırsız 5 bin lirayı nasıl çaldı

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde işyeri bulunan Recep Ali Güner, (63) burada kendi ürettiği köy ürünlerinin satışını gerçekleştiriyordu. İşyerinin kapısının yanında şeftalileri düzenlerken işyerine giren hırsızı fark etmeyen yaşlı adam, daha sonra dükkanda gizlediği paraların kaybolduğunu görünce durumu çocuklarına söyledi. Daha sonra yapılan güvenlik kamerası incelemesinde işyerine hırsızın girdiği tespit edildi. Aile ardından hırsızın yakalanması için durumu polise bildirdi.

İşyerinin güvenlik kamerasında, yaşlı adam meyveleri düzenlerken içeri giren hırsız, rahat tavırlarla dükkanda dolaşarak para arıyor. Bir süre sonra örtü altında duran paraları bulan hırsız, bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

Yaşadığı durumu anlatan Recep Ali Güner, güneşten ürünlerinin zarar görmemesi için cama örtü koyduğunu ve meyvelerle uğraşırken hırsızın içeri girdiğini söyledi. Güner, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.