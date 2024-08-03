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Yerel Kameraya anbean yansıdı! Bakın pişkin hırsız 5 bin lirayı nasıl çaldı
Yerel

Kameraya anbean yansıdı! Bakın pişkin hırsız 5 bin lirayı nasıl çaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 15:37:00 -

Yalova'da köy ürünleri satışı yapılan işletmeye giren hırsız, işyeri sahibi dükkan girişine yakın yerde meyveleri düzenlerken yaklaşık 5 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde işyeri bulunan Recep Ali Güner, (63) burada kendi ürettiği köy ürünlerinin satışını gerçekleştiriyordu. İşyerinin kapısının yanında şeftalileri düzenlerken işyerine giren hırsızı fark etmeyen yaşlı adam, daha sonra dükkanda gizlediği paraların kaybolduğunu görünce durumu çocuklarına söyledi. Daha sonra yapılan güvenlik kamerası incelemesinde işyerine hırsızın girdiği tespit edildi. Aile ardından hırsızın yakalanması için durumu polise bildirdi.

İşyerinin güvenlik kamerasında, yaşlı adam meyveleri düzenlerken içeri giren hırsız, rahat tavırlarla dükkanda dolaşarak para arıyor. Bir süre sonra örtü altında duran paraları bulan hırsız, bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

Yaşadığı durumu anlatan Recep Ali Güner, güneşten ürünlerinin zarar görmemesi için cama örtü koyduğunu ve meyvelerle uğraşırken hırsızın içeri girdiğini söyledi. Güner, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.

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