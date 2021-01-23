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Gündem Kameralara böyle yansıdı! Metrobüs durağında deşifre oldu
Gündem

Kameralara böyle yansıdı! Metrobüs durağında deşifre oldu

Avcılar'da eski kıyafetler giyerek fiziksel engelliymiş numarası yapıp insanlardan para toplayan dilenci kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 12:34:00 -

Avcılar'da bulunan İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na meydana gelen olayda iddiaya göre öğle saatlerinde durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmındaki tabelanın arkasına sakladığı eski montunu giydi. Ardından da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın arkasına saklayarak durağa gelen bir metrobüse bindi.

Vatandaşlar o anları kaydetti

Yalın ayak ve eski montuyla duygu sömürüsü yapan kişi insanlardan para toplamaya başladı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı.

"İki montu var onları değişim yapıyor"

Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Şu çatının üzerine koyuyor eşyalarını, hatta şu anda eşyalar orada. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli. Kambur yürüyor ama sağlam aslında. Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi. Yarın da gelir o buraya, her gün aynı saatlerde geliyor. İki montu var onları değişim yapıyor." dedi.

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