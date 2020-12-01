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Aktüel Kamboçya'da zehirli pirinç şarabı içen 7 kişi öldü
Aktüel

Kamboçya'da zehirli pirinç şarabı içen 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:47:41 -
Kamboçya'da zehirli pirinç şarabı içen 7 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen köylülerden 7'si hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi hastanelik oldu.

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın, Kampong Chhnang eyaletinde meydana geldiği belirtildi.

Cenaze töreninde ikram edilen pirinç şarabındaki zehirli maddenin, 7 kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Şaraptan içen 130'dan fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatılması ve pirinç şarabı tüketiminin derhal durdurulması için köye uzman heyetin gönderildiğini bildirdi.

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