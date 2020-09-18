  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kamboçya'da yıldırım düşen evdeki 7 kişi öldü
Aktüel

Kamboçya'da yıldırım düşen evdeki 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:25:09 -
Kamboçya'da yıldırım düşen evdeki 7 kişi öldü

HANOI (AA) - Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Battambang eyaletinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Yönetimi Komitesi Sözcüsü Keo Vy, ahşap bir eve perşembe günü yerel saatle 18.15 civarında yıldırım isabet ettiğini duyurdu.

Keo, yıldırımın düştüğü evdeki 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Battambang'da yoğun yağışların görüldüğü mayıs-ekim döneminde sıklıkla yıldırım düşmeleri meydana geliyor.

Kamboçya'da 2019'da yıldırım düşmesi nedeniyle en az 95 kişi hayatını kaybederken 83 kişi de yaralanmıştı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...
Dünya

ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

ABD'de Pentagon Sözcüsü Thomas Campell, İncirlik Üssü'nün Yunanistan'a taşınacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı...
Avrupa ülkesi sıcak gelişmeyi duyurdu! 10 ülkeden binlerce asker geldi
Dünya

Avrupa ülkesi sıcak gelişmeyi duyurdu! 10 ülkeden binlerce asker geldi

'Rapid Trident 2020' askeri tatbikatı Ukrayna'nın Lviv bölgesinde 10 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katılımıyla başladı.
Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler
Dünya

Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler

Afrika'da kardeş halkın bulunduğu Somali'de 5 din adamı Kur'an-ı Kerim okudukları sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybett..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı