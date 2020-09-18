Kamboçya'da yıldırım düşen evdeki 7 kişi öldü
HANOI (AA) - Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Battambang eyaletinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü bildirildi.
Ulusal Afet Yönetimi Komitesi Sözcüsü Keo Vy, ahşap bir eve perşembe günü yerel saatle 18.15 civarında yıldırım isabet ettiğini duyurdu.
Keo, yıldırımın düştüğü evdeki 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Battambang'da yoğun yağışların görüldüğü mayıs-ekim döneminde sıklıkla yıldırım düşmeleri meydana geliyor.
Kamboçya'da 2019'da yıldırım düşmesi nedeniyle en az 95 kişi hayatını kaybederken 83 kişi de yaralanmıştı.