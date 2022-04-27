Kambersiz düğün olmaz! Bülent Arınç’tan ‘Osman Kavala’ taklaları

Damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den beraat etmesine sağlamak amacıyla birçok kez kamuoyuna açıklamalarda bulunan ve hatta yargıyı hedef alan Bülent Arınç bu kez Osman Kavala için harekete geçti. Yıllardır ‘AK Parti’nin kamburu’olarak eleştirilen Bülent Arınç, şimdi de ayetler üzerinden Osman Kavala kararını eleştirdi.

“Osman Kavala’ın tutuklu olmasına hayret ediyorum” diye açıklamada bulunmuştu

Geçtiğimiz bütün sıkıntılı süreçlerde AK Parti’yi eleştiren ve hatta FETÖ’ye övgüler yağdırarak hainlerin avukatlığına soyunan Bülent Arınç, “Osman Kavala’nın tutuklu olmasına hayret ediyorum.” demişti.

Ayet üzerinden mesaj verdi!

Gezi Parkı terörüyle talan edilen kamu malının hesabını kimin vereceğine ilişkin herhangi bir görüş ortaya koymayan Bülent Arınç, sosyal medya hesabından şu ayet-i kerimeyi paylaştı:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide/8)





