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Dünya Kamala Harris şirin görünmek için sınıra gidiyor
Dünya

Kamala Harris şirin görünmek için sınıra gidiyor

ABD'nin Meksika sınırındaki göçmenlik kriziyle ilgilenmesi için görevlendirilen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sınır bölgesini ziyaret etmemesi nedeniyle eleştirildi. Harris bunun üzerine sınır bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 21:04:00 -
Kamala Harris şirin görünmek için sınıra gidiyor

Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris, 25 Haziran cuma günü Teksas, El Paso'yu ziyaret edecek. Harris'e İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da eşlik edecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Harris'i martta Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgilenmesi için görevlendirdiğini anımsatan Sanders, Harris'in bu görevi kapsamında bu ay Guatemala ve Meksika'ya gittiğini hatırlattı.

Biden, martta Meksika sınırındaki göçmen hareketliliğinin artması ve refakatsiz çocuk sayısının hızla artmasının ardından Harris'i bu konuyla ilgilenmesi için görevlendirmişti.

Harris'in bu görevinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen halen sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmemesi başta Cumhuriyetçiler olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriliyordu.

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Yorumlar

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