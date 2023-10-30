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Dünya Kamala Harris: 'İsrail'e ya da Gazze'ye asker gönderme...'
Dünya

Kamala Harris: 'İsrail'e ya da Gazze'ye asker gönderme...'

Yeniakit Publisher
2023-10-30 12:20:00 -
Kamala Harris: 'İsrail'e ya da Gazze'ye asker gönderme...'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına ilişkin açıklama yaptı.

Siyonist rejime soykırımında ön koşulsuz destek sağlayan ABD'nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ''Tüm Filistinlilerin Hamas üyesi olmadığını anlamak gerekiyor.

Filistinlilerin en az İsrailliler kadar güvenli ve onurlu bir hayatı hak ettiğini düşünüyorum.

İsrail'e veya Gazze'ye asker göndermek gibi bir planımız yok.'' dedi.
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Yorumlar

yalan söylüyorsun yalan

Hint asıllı bir bilim insanı olan annenin (Shyamala Gopalan) ve Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir babanın (Donald J. Harris) kızı olarak 20 Ekim 1964 tarihinde Oakland, Kaliforniya'da doğdu. hep müslüman düşmanı amerikadaki hint lobisinin elemanı müslümanları tutacak asla inanma

Ferhat

Siyonitler. Önce verdiler gazı. Şimdi de dur diyorlar. Hepiniz kaatilsiniz
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