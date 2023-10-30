Kamala Harris: 'İsrail'e ya da Gazze'ye asker gönderme...'
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına ilişkin açıklama yaptı.
Siyonist rejime soykırımında ön koşulsuz destek sağlayan ABD'nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ''Tüm Filistinlilerin Hamas üyesi olmadığını anlamak gerekiyor.
Filistinlilerin en az İsrailliler kadar güvenli ve onurlu bir hayatı hak ettiğini düşünüyorum.
İsrail'e veya Gazze'ye asker göndermek gibi bir planımız yok.'' dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO