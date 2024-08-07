Kamala Harris başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile ilk seçim mitingini yaptı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, adaylığının kesinleşmesi ve Minnesota Valisi Tim Walz'i başkan yardımcısı adayı olarak belirlemesinin ardından ilk seçim mitingini Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde gerçekleştirdi. Mitingde yaptığı konuşmada "Bugün karşınızda, resmen Demokratların ABD başkan adayı olduğumu gururla ilan etmek için duruyorum" diyen Harris, "Şimdi yapmamız gereken bazı işler var. Genel seçimlere girmeli ve kazanmalıyız" şeklinde konuştu.

Harris: “Walz bir ortak, lider ve vatansever”

Başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Minnesota Valisi Tim Walz'i, "Evet Pensilvanya, bugün buradayım. Çünkü böyle bir lider buldum: Büyük Minnesota eyaletinin Valisi Tim Walz" sözleriyle tanıtan Harris, Walz için “Parlak geleceği inşa etmeye yardımcı olabilecek bir ortak, ulusumuzu birleştirmeye ve bizi ileriye taşımaya yardımcı olacak bir lider, orta sınıf için bir savaşçı, Amerika'nın sadece bazıları için değil herkes için özgürlük, fırsat ve adalet vaadine benim gibi inanan bir vatansever" ve “Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" ifadelerini kullandı.

“Bu Amerika'nın vaadidir”

Harris, Walz’in mevcut yöneticilik deneyimiyle başkan yardımcılığı görevine "ilk günden hazır olacağını" söyledi. Kendisinin Kaliforniya'nın Oakland şehrinde, Walz’in ise Nebraska ovalarında büyüyen bir çocuk olduğunu hatırlatan Harris, "Bu Amerika'nın vaadidir. Çünkü, sadece ve sadece Amerika'da bu ikilinin birlikte Beyaz Saray'a kadar gitmeleri mümkündür" şeklinde konuştu.

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Walz: “Trump ekonomiyi batırdı”

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Walz ise, Harris’in eşi Douglas Emhoff’un ismine atıfta bulunarak, "Sizinle ve Doug'la bu inanılmaz yolculukta olmaktan heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı. Harris’e "Bana duyduğunuz güven için ve belki de daha çok neşeyi geri getirdiğiniz için size teşekkür ederim” diyen Walz, konuşmasının kalanında Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump’ı hedef aldı. Başkanlığı döneminde Trump’ın "ekonomiyi batırdığını" ve Donald Trump döneminde “şiddet suçlarının arttığını" savunan Walz, Trump ve Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance'in "ABD için tehlikeli bir gündemi paylaştığını” söyledi. "Bu adamlar ürkütücü ve ciddi anlamda tuhaflar" diyen Walz, Vance ile tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.



Kaynak: İHA