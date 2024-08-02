Kamala Harris başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gerekli oyu topladı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı.
ABD Başkan Joe Biden, adaylıktan çekilmesi yönünde gelen yoğun baskıların ardından 5 Kasım 2024'te yapılacak ABD Başkanlık seçimleri adaylığından çekildiğini duyurmuştu.
Biden, Demokratların adayı olarak da Harris'i desteklediğini ilan etmişti.
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