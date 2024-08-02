  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yas kararını hedef alan faşistlerin gözüne sokun bunları! Yunan generale öyle şehit Haniye’ye böyle

Yunanistan isyanda: Türkiye sessiz sedasız imzaladı! Uykuda yakalandık

'Yine' kılıçla çıkmış... Erbaş'ın kılıcı Cumhuriyet'in 'gözüne' battı!

Rusya'dan Türkiye'deki tarihi takas hakkında açıklama

Şehit Haniye'ye son görev! Katar'da toprağa verildi

İrancı yanları depreşti! Saadet Partili vekil, Haniye'yi koruyamayan İran'ı aklamaya çalıştı!

Heniyye niçin Tahran’da şehit edildi? O iddia resmen kan dondurdu

Dünyanın konuştuğu Bolu'daki ‘Burj Al Babas’ projesi iflas etmişti! ABD'lilerden şüphe uyandıran yatırım

Haniye’nin cenazesine Türkiye’den üst düzey katılım

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kendisini köpek ilan etti: Bana köpek diyebilirsiniz
Dünya Kamala Harris başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı
Dünya

Kamala Harris başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 21:34:00 -
Kamala Harris başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gerekli oyu topladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı.

ABD Başkan Joe Biden, adaylıktan çekilmesi yönünde gelen yoğun baskıların ardından 5 Kasım 2024'te yapılacak ABD Başkanlık seçimleri adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

Biden, Demokratların adayı olarak da Harris'i desteklediğini ilan etmişti.

Biden onu destekledi! Gözler Kamala Harris'e çevrildi
Biden onu destekledi! Gözler Kamala Harris'e çevrildi

Gündem

Biden onu destekledi! Gözler Kamala Harris'e çevrildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?
Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

Gündem

Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

Trump düşmanlığı harekete geçirdi! Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı" target="_blank">
Trump düşmanlığı harekete geçirdi! Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
Trump düşmanlığı harekete geçirdi! Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Dünya

Trump düşmanlığı harekete geçirdi! Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Kamala Harris, Trump'a yüklendi: Nasıl biri olduğunu biliyorum
Kamala Harris, Trump'a yüklendi: Nasıl biri olduğunu biliyorum

Dünya

Kamala Harris, Trump'a yüklendi: Nasıl biri olduğunu biliyorum

Trump Kamala’yı "deli" ilan etti
Trump Kamala’yı “deli” ilan etti

Gündem

Trump Kamala’yı “deli” ilan etti

İşte Kamala Harris’in kişisel serveti!
İşte Kamala Harris’in kişisel serveti!

Dünya

İşte Kamala Harris’in kişisel serveti!

'Kamala' isminin İbranice anlamını öğrenince çok şaşıracaksınız! 'Düşmanı içeriden çökerten...'
'Kamala' isminin İbranice anlamını öğrenince çok şaşıracaksınız! 'Düşmanı içeriden çökerten...'

Aktüel

'Kamala' isminin İbranice anlamını öğrenince çok şaşıracaksınız! 'Düşmanı içeriden çökerten...'

Kamala Katil ile buluştu! İsrail’e sarsılmaz bağlılığını yineledi
Kamala Katil ile buluştu! İsrail’e sarsılmaz bağlılığını yineledi

Gündem

Kamala Katil ile buluştu! İsrail’e sarsılmaz bağlılığını yineledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23