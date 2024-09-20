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Dünya Kamala Harris ABD'yi karıştırdı! "Çekinmem vururum"
Dünya

Kamala Harris ABD'yi karıştırdı! "Çekinmem vururum"

Yeniakit Publisher
2024-09-20 15:46:00 -
Kamala Harris ABD'yi karıştırdı! "Çekinmem vururum"

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratların adayı olan Kamala Harris, evine birisinin girmesi durumunda çekinmeden onu vuracağını söyledi.

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı haftalar kala Demokratların adayı ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “silah” açıklamasıyla gündem oldu.

Harris, Michigan’da katıldığı Oprah Winfrey’ın programında silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Harris, canlı yayında, “Eğer evime biri girerse vurulur” dedi. Daha sonra gülen Harris, “Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek” dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazarada silah sahibi olduğunu vurgulayan Harris, programın sunucusu Winfrey’ın silah sahibi olup olmadığını bir kez daha sormasıyla silahı olduğunu yineleyerek, bir kez daha saldırı silahlarının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

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