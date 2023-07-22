Kalyon PV, ‘TOPCON Güneş Paneli’ ile Yenilikçi Teknolojilerdeki Atılımını Sürdürüyor...

Güneş enerjisini yaşamla buluşturma misyonu çerçevesinde yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV; dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve millî kaynaklarla hayata geçirdiğini duyurdu.

Kalyon PV’nin kalite süreçleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında; yepyeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı.

TOPCON paneller, sektörün en yüksek verimlilik oranlarına sahip

Kalyon PV’nin bifacial olarak ürettiği TOPCON paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor. TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp aralığında enerji üretim kapasitesine ve %22,38 modül verimliliğine sahip. Çift yüzeyli, cam-cam üretilen bu paneller, arka yüzeyinden %20’ye varan enerji kazanımı sağlıyor. Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp’e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor. Söz konusu veriler, sektörün en yüksek verimlilik oranları olarak gösteriliyor.

Klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller; proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkânı ve kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek verimi sayesinde dünya genelindeki yeni güneş enerjisi santrallerinde kullanılan TOPCON paneller; AB ülkeleri ile ABD gibi güneş enerjisi kültürünün gelişmiş olduğu coğrafyalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.

Dünyadaki teknoloji trendlerini yakından izleyerek, yerli ve millî kaynaklarla geleceğin teknolojilerini bugünden üretme konusunda sektörün öncülüğünü üstlenen Kalyon PV adına değerlendirmelerde bulunan Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi; “Kuruluşumuzun üzerinden çok uzun bir süre geçmemiş olmasına rağmen gelişmekte olan teknolojileri üretim süreçlerimize dahil etmeyi başarabilmek; Kalyon PV’nin alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri haline geldiğinin de en somut kanıtıdır. İlk günden itibaren kurumsal vizyonumuzu, bir panel üreticisi kimliğinin ötesine geçirerek, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olmak üzerine şekillendirdik. Bugüne kadar imza attığımız inovasyonlar ve bugün de geliştirdiğimiz TOPCON teknolojili güneş panellerimiz ile bu vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemenin ve sektöre örnek teşkil etmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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TOPCON panellerinin önümüzdeki dönemde Kalyon PV üretiminin büyük bir kısmını oluşturmasını hedeflediklerinin altını çizen Tüfekçi; bu teknolojiyi toplam 2 GW güneş paneli üretim kapasitelerinin önemli bir kısmı haline getirmeyi ve bu teknolojiye sahip panellerin Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki projelerde de yer almasını amaçladıklarını belirtti.