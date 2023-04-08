Kalyon PV fabrikasında hedef büyütüldü

Kalyoncu, Kalyon PV fabrikasında 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini de kaydederek, “Abu Dabi’de bulunan ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. 10 yıl içinde bunu başaracağız” dedi. Kalyoncu, “Ülkemize çok faydalı olacak bir tesis kurduk. Bu tesis ve santralimizle yıllık 500 milyon dolar değerinde ithalat engelleniyordu. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. Yerlilik ve kapasite artışlarıyla bu daha da yükselecek” diye konuştu. Kalyoncu, dünyada son dönemde önemi artan ve arz sıkıntısı yaşanan çip teknolojisi üzerine altyapının Kalyon PV fabrikasında mevcut olduğunu söyledi.

Faydası olacak

AR-GE merkezinin bu alanda titizlikle çalıştığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti: “Ön çalışmada çipin üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. TÜBİTAK ve yurt dışında faaliyet yürüten benzer kurumlarla görüşüyorlar. Çip üretebilecek wafer üretmek için ön çalışmalar devam ediyor. Ben bu fabrikayı kurmadan önce Avrupa ve Çin’de enstitüleri gezdim. En iyi teknolojiyi kurabilmek için. Hammaddeden itibaren tüm ürünler burada yapılıyor. Türkiye’de yarı iletken teknolojisine sahip tek fabrika. Biz yabancı ortağı aldık neden? Yenilenebilir enerjide büyümek ve oradaki kaynakla yeni yatırımlar yapmak için. Fabrika ve santrallerin Türkiye’ye katkısı çok. Ülkelerin en büyük problemi sınır güvenliği, ekonomik bağımsızlık ve enerjide bağımsızlık. Biz ülkemizin enerjide bağımsızlığı kazanması için bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun da faydası olacak.”

Kalyoncu, Türkiye’nin otomobili Togg’la elektrikli şarj istasyonları üzerine görüşmeler gerçekleştirildiğini aktararak, “Elektrikli şarj istasyonu şirketimiz var. Bu alanda çalışıyor. Şarj merkezleri kuruyoruz. 50’ye yakın yerde şarj merkezi kurdular” ifadelerini kullandı.