Kalyon Karapınar GES yüzde 90 oranında tamamlandı

‘BifiPV’ çalıştayı kapsamında düzenlenen teknik gezide uzmanlar, GES’i yakından inceledi.

Bilim insanları buluştu

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, güneş enerjisi teknolojileri üretiminde dünyada öncü markalardan olmak için gerekli her adımı attıklarını söyledi. Tüfekçi, “Güneş enerjisi sektörünün büyümesi için çalışıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde uzmanları ve bilim insanlarını bir araya getirmekten, sektörümüzde öncü rol olmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘BifiPV’ çalıştayından elde edilecek bilgilerin de sektörümüzün gelişiminde yepyeni bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Ankara Malıköy’de bulunan güneş paneli fabrikası ve Konya Karapınar’da yer alan GES’in son yıllarda Türkiye’nin yenilenebilir enerjide attığı doğru adımların en güzel örneklerinden olduğunu söyledi. Kaygusuz, “Güneş enerjisinin Türkiye’de daha fazla kullanılması mümkün. Bu noktada biz bilim insanları olarak gerekenleri yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu Öğretim Üyesi Bas Van Aken de Karapınar GES’in büyüklüğünden çok etkilendiğini ifade ederek, “Türkiye böyle projelere imza atıp bölge ülkeler için örnek teşkil ediyor” dedi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Cüce, GES tamamlandığında 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına dikkati çekerek, “Bu dev santralin 30 yıllık bir dönemde ülkemizin temiz enerji temelli üretimine ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz” görüşünü paylaştı.

Türkiye Asya'ya alternatif olabilir

Alman RCT Solutions’ın Teknoloji Direktörü Wolfgang Jooss ise Türkiye’nin güneş enerjisi sektörüne diğer Avrupa ülkelerine göre geç başladığını ancak fabrika ve santral yatırımlarıyla bu açığı hızla kapatmaya aday olduğunu dile getirdi. İtalyan FuturaSun’ın Teknik Danışmanı Erik Eikelboom da Türkiye’nin tedarik zincirinde Asya’ya alternatif olabileceğine işaret etti. Eikelboom, “Asya çok büyük bir pazar ancak Avrupa ülkelerine yakınlığı, son yıllarda güneş enerjisi ekipman üretimde söz sahibi olma çabaları Türkiye’yi avantajlı konuma getiriyor. Bu alanda çalışmaların sürekliliği sağlanırsa güvenilir ekipman üreticisi olma hedefinin gerçekleşmesi mümkün” diye ekledi.