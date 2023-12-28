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Sağlık Kalpte salgın hastalık hızla yayılıyor!
Sağlık

Kalpte salgın hastalık hızla yayılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 13:08:00 -
Kalpte salgın hastalık hızla yayılıyor!

Uzmanlar, korona virüsünün dünya genelinde kalp hastalıklarının artmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, korona virüsünün dünya genelinde kalp hastalıklarının artmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Japonya'nın Riken Araştırma Enstitüsü’nden uzmanların hazırladığı yeni bir raporda, ölümcül virüsün küresel ölçekte “kalp yetmezliği salgınına” yol açabileceği şüphesi dikkat çekiyor.

Cumartesi günü yayınlanan rapor, Kovid-19’un insan hücrelerinde tutunduğu ACE2 reseptörlerinin kalpte "çok yaygın" olduğunu ve hastalığı geçirenlerin çoğunun "kalp fonksiyonlarında azalma"dan muzdarip olduğunu iddia ediyor.

Bunun kesin nedeni bilinmese de gelecekte bir dizi kalp krizine yol açabilir. Rapor, "kalıcı SARS-CoV-2 enfeksiyonunun katlanarak artmasının beklenmesi" nedeniyle gelecekte kalp yetmezliği riski altında olan kişilerde, Kovid-19 salgınının durumu büyük ölçüde değiştirmiş olabileceğini iddia ederek devam ediyor.

KALP SORUNLARI RİSKİ ARTACAK

Son zamanlarda birçok ülke, JN.1 adlı yeni bir varyant sayesinde son birkaç hafta içinde Kovid-19 enfeksiyonlarında bir artış gördü. Uzmanlar bunun, hastalığa yakalananlarda potansiyel kalp sorunları olasılığını artıracağını iddia ediyor.
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Riken Araştırma Enstitüsü'nün lideri Hidetoshi Masumoto, “Korona virüsü ile enfekte olan bazı kişilerin kalplerinde kalıcı viral enfeksiyonlar olabilir. Kalp yetmezliği hastalarının sayısında hızlı bir artış göreceğimiz 'kalp yetmezliği pandemisine' hazırlık için bir test sistemi ve tedavi yöntemlerinin oluşturulması gerekiyor" dedi. (Sözcü)

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