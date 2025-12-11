Kalp krizi vakalarında kullanılacak! ASELSAN HEARTLINE OED kullanıma sunuldu
ASELSAN’ın ürettiği ve kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak olan HEARTLINE Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde kullanıma sunuldu. Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren, havalimanları, kampüsler ve AVM'ler gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda da kullanıma başlanacak.
ASELSAN tarafından üretilen, ani kalp durmalarında veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak HEARTLINE Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, Hacettepe Üniversitesinde kullanıma sunuldu.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek, havalimanları, kampüsler ve AVM'ler gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda OED kullanımına yönelik yayınlanan yönetmelik doğrultusunda, kullanıcı dostu arayüzü ve akıllı teknolojisiyle HEARTLINE OED cihazı, Güvenli Kampüs Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde yerini aldı.