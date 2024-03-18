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Gündem Kalp krizi sonucu vefat eden asker toprağa verildi
Gündem

Kalp krizi sonucu vefat eden asker toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2024-03-18 17:20:00 -
Kalp krizi sonucu vefat eden asker toprağa verildi

Hatay'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Naaşı gece saatlerinde Siverek ilçesine getirilen Yılmaz için Katırkuyu Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. Yılmaz'ın annesi, oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Törene, Yılmaz'ın yakınları ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Vekili Akif Gülel ve diğer ilgililer katıldı.
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