Kalp krizi hangi hastalığı taklit ediyor?

*Midede yanma hissi, bulantı, kusma; Kalbin alt yüzeyi midenin hemen üzerinde yer alıyor. Yani kalbin alt kısmını besleyen sağ koroner damar tıkanıklıklarında mideye yönelik sinyaller gelişebiliyor. Bu durumu hastalar çoğunlukla akşam yedikleri ağır yemeklere veya midelerini üşütmüş olabileceklerine bağlıyor ve doktora gitmeyi ihmal ediyorlar.



*Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığı; Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığı da yine tek başına kalp krizinin uyarıcısı olabilir. Bu bulguların da altında kalp krizi sebebiyle gördüğümüz ciddi ritim bozuklukları, akut kalp yetmezliği ve ani gelişen hipotansiyonun bulunabilir.

*Alt çeneye ve dişlere vuran ağrı; Özellikle alt çene ve alt çene dişlerinde oluşan ağrı da tek başına kalp krizinin göstergesi olabiliyor. Bazen buna boyun ve sırt ağrısı da eşlik edebiliyor. Bu hastalara yapılan anjiyolarda genellikle koroner damarlarda ciddi darlıklar bulunduğu görülüyor.

*Fenalık hissi ve çabuk yorulma; İç sıkılması, daralma hissi, hafif eforla bile oluşan nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik hissi gibi rahatsızlıklarda akla ilk gelen astım ile KOAH gibi hastalıklar gelse bile yine altında yatan sebebin ciddi koroner arter hastalığı veya kalp krizi olabileceği unutulmamalı.



*Kol, omuz ve sırt ağrısı; Sinsi gelişen kalp krizi göğüs ağrısı olmasada her iki kolda veya sadece sol ya da sağ kolda ağrı ve uyuşma belirtileriyle de karşımıza çıkabilir. Ağrı ve uyuşma genellikle sol kolda gelişiyor. Bunun sebebi ise kalp ile ilişkili olan sinirlerimizin aynı anda sol kol ile de bağlantılı olması. Omuz ve sırt ağrısı da kollarda başlayan ağrıya eklenebiliyor. Bu belirtilerin boyun fıtığı hastalığında olanlarla benzetilerek önemsenmiyor. 20 dakikadan fazla süren uyuşma ve ağrı hissi gibi şikayetleri asla ihmal edilmemeli.