Kalp krizi geçiren Savcı Sayan'dan haber ver
Kalp krizi geçiren eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın’da çalışmalar yürütüyordu. Sayan, 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı.
Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Sayan daha sonra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
AK Partili Sayan, hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu.
Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.
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