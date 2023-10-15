Kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Ahmet amca, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Samsun’da kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Ahmet amca, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Samsun’un Asarcık ilçesinde bulunan 75 yaşındaki Ahmet C., kalp krizi geçirdiği için Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Ahmet C.’nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Asarcık ilçesine giderek Ahmet C.’yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
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