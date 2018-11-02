0553 313 94 23
impression

Kalp hastalarına hayati tavsiyeler

Vücut sıcaklığının çok yükselmesinin hayati önem taşıyan enzimlerin çalışmasında aksamalara neden olduğunu belirten Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Turfan, yaz sıcaklarının ve nemin kalbe etkilerine dikkat çekti.

02 Kasım 2018 Cuma 23:01
Kalp hastalarına hayati tavsiyeler

50 YAŞ ÜSTÜNDEYSENİZ DAHA DİKKATLİ OLUN

Sağlıklı insanlar, yeterli sıvı alarak, sıcaktan korunarak sıcak ve nemli havanın olumsuz etkilerinden korunabildiklerini aktaran Kardiyoloji Uzmanı, “Ancak kalp hastaları yaz sıcaklarında çok daha dikkatli olmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem, alınan ilaçların etki ve yan etki güçlerini de değiştirmektedir. Bunun yanında 50 yaş üstündeki ve obezite sorunu olan bireylerin kalbi de yaz sıcağından olumsuz yönde etkilenmektedir” dedi.

DOKTORUNUZ İLAÇLARINIZIN DOZUNU YENİDEN AYARLAMALI

Yaz döneminde göğüs ağrısı çeken hastalarda kalbin iş yükünün artmasından dolayı kalp krizi gelişebildiğine dikkat çeken Turfan, “Kalp yetmezliği bulunanlarda kış aylarında yapılan sıvı kısıtlaması yazın da devam ederse tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine, bayılmaya ve hatta böbrek yetmezliğine ulaşan tabloları ortaya çıkarabilmektedir. Bu hastaların kullandığı idrar söktürücü hapların dozları, kişinin durumuna göre yeniden ayarlanmalıdır” uyarısında bulundu. 

YÜZERKEN YALNIZ OLMAYIN

“Kalp hastasıysanız ve evinizin dışında işiniz varsa ya da tatile gidecekseniz herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için öncelikle çeşitli önlemler almanız ve olabilecek herhangi bir olumsuz durumda size yardımcı olacak birisi olması gerekir” diyen Doç. Dr. Murat Turfan, sıcaktan korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle aktardı: 

· Güneşli havalar yüksek risk oluşturduğundan mümkünse saat 15.00’ten önce dışarı çıkmayın.

· Dışarı çıkmak zorundaysanız yanınızda mutlaka birisini alın.

· Hava alan, rahat ayakkabılar ve terlemeyi önleyici çorapları tercih edin.

· Hava alan veya terletmeyen kumaştan, hafif ve açık renkli giysileri tercih edin.

· Şapka ve güneş gözlüğü ile güneş koruyucu kremler kullanın.

· Soğuk çorbalar, salatalar ve meyve gibi hafif yiyeceklere ağırlık verin.

· Yeterli miktarda sıvı alın.

· Egzersiz öncesi ve sonrasında birkaç bardak su için, mola vererek egzersiz yapın.

· Kafeinli ve alkollü içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun.

· Boyunuzu geçen suda yüzmeyin ve yalnız olmayın. 

· Kalp hastasıysanız egzersizlerinize ara vermek yerine, hekiminizle yeniden planlayarak devam edin."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdülhamid Han'ın güvenini kazanan İngiliz casusu Vambery kimdir?
    1. Abdülhamid Han'ın güvenini kazanan..
    2. Dev derbide bir taraftar hayatını..
    3. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    4. Trileçe tarifi
    5. Türkiye'den Mısır'daki terör..
    6. Kış mevsiminde saçların..
    7. Bakan Varank, HGK-82'nin test atışını..
    8. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    9. Doğal bezelye maskesi
    10. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol..
    11. Diyabet kanseri tetikler mi?
    12. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    13. Bakanlıktan flaş 'bedelli askerlik'..
    14. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Koeman,..
    15. AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan..
    16. Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı
    17. Pentagon'dan Akar-Mattis görüşmesine..
    18. 3 gün önce kaybolan alzaymır hastasına..
    19. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi..
    20. Sultangazi'de üşümesin diye yaralının..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’