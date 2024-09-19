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Kadın - Aile Kalp dostu çıktı! Yedikçe kalbiniz yenilensin... Öyle bir şey ki: tansiyon, şeker, kolesterole birebir
Kadın - Aile

Kalp dostu çıktı! Yedikçe kalbiniz yenilensin... Öyle bir şey ki: tansiyon, şeker, kolesterole birebir

Yeniakit Publisher
2024-09-19 22:57:00 - 2024-09-21 17:51:49
Kalp dostu çıktı! Yedikçe kalbiniz yenilensin... Öyle bir şey ki: tansiyon, şeker, kolesterole birebir

Kalp hastalıklarının altında yatan nedenleri genel olarak sınıflandırmak mümkün. Bunların en yoğun olduğu sebepler tansiyon, şeker, kolesterol olarak sayabiliriz. Kalbi güçlendiren ve kalbe iyi gelen besinler hangileri? İşte haberin detayları…

Kalp hastalığı, kalpte meydana gelen ve kalbin işleyişini bozan terimlerdir. Kalp rahatsızlığını doğrudan etkileyen birkaç etken bulunmaktadır. Bunlar kolesterol, şeker, tansiyon ve kalp damar yolu gibi hastalıklar sayılabilir. Hepsini tetikleyen ise genel itibariyle yediğimiz sağlıksız yiyecekler oluyor.

BU BESİNLER KALBE İYİ GELİYOR, TAMİR EDİYOR

Kalbe iyi gelen, kalp sağlığını destekleyen ve kalp hastalıkları riskini azaltan besinler olarak domates, omega-3 zengini balıklardan somon, ton balığı, elma, portakal, sarımsak, ceviz, badem, ıspanak, baklagiller, tam tahıllı gıdalar, kuru fasulye, nohut, soya fasulyesi ve yeşil çay gösterilebilir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜN

Bu besinlerin düzenli olarak tüketimi kalbi besler ve kalp krizi başta olmak üzere olası kalp hastalıklarına karşı kişiyi daha da güçlü hale getirir. Ancak bu besinlerle birlikte düzenli olarak egzersiz yapmak, hareketli bir yaşamı benimsemek, stresten uzak durmak ve uykuya dikkat etmek de büyük önem taşır.

KALP DOSTU BESİNLER

Kalp dostu olarak ifade edilen ve kalbe iyi gelen besinler şöyle sıralanabilir:

· Omega-3 zengini somon, ton balığı, alabalık

· Kıyma, derisiz tavuk ve hindi gibi yağsız etler

· Yumurta

· Domates

· Portakal, elma, üzüm, mango, papaya, yaban mersini

· Sarımsak

· Fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler

· Ispanak

· Kuru fasulye, nohut, soya fasulyesi

· Tam tahıllı gıdalar

· Az yağlı yoğurt

· Zeytinyağı

· Bitter çikolata

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