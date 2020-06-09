  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gören 3 aylık bebek, uçak ambulansla İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:34:54 -
Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gören 3 aylık bebek, uçak ambulansla İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Erciyes Üniversitesi Pediatri Bölümü’nde BAT tanısından dolayı kalp damar rahatsızlığı nedeni ile yatan 3 aylık N.E., ambulansla Hava Ambulans’ı İniş Pisti’ne getirildi. N.E., burada kendisini bekleyen uçak ambulans ile Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı