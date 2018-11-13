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Kalp çarpıntısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye giden 31 yaşındaki Hasan Köroğlu, hastanede yapılan tetkiklerinde kalbinde delik olduğunu öğrendi.

13 Kasım 2018 Salı 14:13
Kalp çarpıntısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da yaşayan Hasan Köroğlu, doğuştan kalbinde delik ile doğdu ancak durumunu 31 yaşında öğrendi. Psikolojik danışman olan Köroğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu. Bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Köroğlu, geçen haziran ayında kalbindeki çarpıntı nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayenede kalbinde 32 mm çapında delik tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan muayene sonrasında hastaya, kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılacağını söyledi. Tetkikler sonrasında ameliyata alınan Hasan Köroğlu'nun 31 yıl boyunca habersiz yaşadığı kalbindeki delik kapatıldı. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Hasan Köroğlu, normal hayatına döndü.

Kalp hastası olduğunu öğrenince şaşırdığını aktaran Hasan Köroğlu, tedirgin olduğunu belirtti. Tedavisi için doktor arayışına girdiği sırada Prof. Dr. Hüseyin Okutan'la yolunun kesiştiğini kaydeden Hasan Köroğlu, "Doktorum en geç 3 günde taburcu olabileceğimi, 1-2 hafta içerisinde normal hayatıma dönebileceğimi söyledi. Ameliyattan sonra da süreç söylediği şekilde işledi. 3 günde taburcu oldum. 1 hafta sonra da araba kullanabilecek hale geldim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, rahatça gezebiliyorum" dedi.

"Bazen 40 yaşına kadar bile gizli kalabiliyor"

Prof. Dr. Hüseyin Okutan, doğuştan kalp hastalıklarının bazen teşhis edilmeden 30'lu 40'lı yaşlara kadar gizli kalabildiğini söyledi.

Bunlar içerisinde de en sık 'atriyal septal defekt' (ASD) denilen, kalp kulakçıkları arasında deliğin kapanmaması ile karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi: "Hastamızın bu yaşına kadar hiç şikayeti olmamış. Fakat normal bir muayenede kalp kulakçıkları arasındaki duvarın gelişmediği, büyük bir delik olduğu tespit edilmiş. Açık kalp ameliyatı gerekiyordu ancak biz koltuk altından 6-7 santimlik bir kesiden, hiç kemik kesmeden, kaburgalarının arasından girdik. Kendi kalp zarıyla deliği kapattık. Bu günümüzde oldukça yaygınlaşan, hastanın hemen mobilize olabildiği, günlük hayatına da hızlıca geri dönebildiği bir ameliyat tekniği. Ameliyat esnasında boyun ve kasık damarları kullanılarak, sadece kaburgalarının arasından kalbe ulaşılarak bu delik kapatıldı. Aynı yöntemle yine kalp kapağı ameliyatları da yapılıyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi sadece birkaç günü buluyor."

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:13
  1. Antalya
  2. Kalp ameliyatı
  3. kalbinde delik vardı
  4. Hasan Köroğlu
  5. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan

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