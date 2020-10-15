Kalp atışı ve vücut sıcaklığını ölçebilen sensör geliştirildi

ABD Penn State Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, doğrudan insan cildi üzerine uygulanabilen giyilebilir bir sensör geliştirmeyi başardı. Geliştirilen sensörün kalp atışı, nabız, vücut sıcaklığı ve kandaki oksijen miktarı gibi verileri anlık olarak ölçebildiği belirtildi.

Araştırmacılar, bu sensörün yıkanarak temizlenebildiğini ve anlık veri takibi için çok önemli olduğunu söyledi.

Sensörün uygulamadan sonra elektrokimyasal yapısını kaybetmediğini aktaran ekip, bu tür bir malzemenin cilt için de herhangi bir zararının olmadığını, özellikle de bebek ve yaşlılar gibi hassas cilde sahip olan insanlarda bile sorunsuz olarak kullanılabildiğini kaydetti.