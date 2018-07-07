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Kalleş saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

Lice’de geçtiğimiz cuma günü yol kenarında ölü bulunan çoban Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler’in katledilmesi olayını terör örgütü PKK üstlendi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:06
Kalleş saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış bir de not vardı. PKK, bugün internet sitesinde baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:06
  1. PKK

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