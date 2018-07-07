Kalleş saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış bir de not vardı. PKK, bugün internet sitesinde baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.