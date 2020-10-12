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Gündem Kalleş saldırıların hedefindeki halktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj
Gündem

Kalleş saldırıların hedefindeki halktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

Azerbaycan ile Moskova'da varılan ateşkesi ihlal ederek yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan'ın hedef aldığı Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:39:00 -
Kalleş saldırıların hedefindeki halktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi.

Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.

Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi.

Genceli kadın, 'Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız' dedi.

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