Kalleş saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 12 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, önemli açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." diye konuştu.

Aynı zamanda Aliyev, "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor" ifadelerini kullandı.