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Dünya Kalleş saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
Dünya

Kalleş saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama

Ermenistan'ın dün gece Gence ve Mingeçevir'e yaptığı saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:28:00 - 2020-10-17 09:53:22
Kalleş saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 12 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, önemli açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." diye konuştu.

Aynı zamanda Aliyev, "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yaşar

Ben burada Türk ve Milli hackerlara sesleniyorum. Hepimiz iyi biliyoruz ki, geleceğin yeni silahı sosyal medya. Türk ve Milli hackerlar Dağlık Karabağ ve Azerbeycan'a atılan füzeleri Sosyal medya hesaplarında neden paylaşmazlar. Acıkca belli ki Ermeniler bu sosyal medya iletişimi çok iyi kullandıkları için biz ne kadar haklılığımızı bağırsakta dünya onlara inanacaktır. O yüzden Sosyal medyayı çok iyi kullanmamız lazım. Burada her Türk ve kendini Türk hissedenlere büyük iş düşüyor. Ancak Türk ve Milli hackerlar bu sosyal medya olaylarını bizlerden daha iyi bildikleri için onlara daha büyük iş düşüyor.
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