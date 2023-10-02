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Gündem Kalleş saldırı girişimine dünyadan peş peşe tepki
Gündem

Kalleş saldırı girişimine dünyadan peş peşe tepki

Yeniakit Publisher
2023-10-02 02:25:00 -
Kalleş saldırı girişimine dünyadan peş peşe tepki

Ankara'daki terör saldırısı girişimine dünyadan tepki ve Türkiye'ye destek mesajları geldi.

Ankara’da düzenlenen terör saldırısı girişimi ABD tarafından kınandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, “ABD, bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınıyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörün her türünü reddediyor, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız” dedi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı.

'Bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz'

İsveç, Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınayarak, “Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz” dedi.

Ankara’da sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısı girişimi birçok ülke tarafından kınandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, İsveç’in Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimini şiddetle kınadığını belirterek, “Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz” dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Ankara'daki düzenlenen terör saldırısı girişimi karşısında dehşete düştüğünü belirterek, “İsveç her türlü terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile uzun vadeli bağlılığı ve ortaklığı konusunda kararlıdır. Yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.
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Fransa'dan Türkçe kınama

Fransa, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı girişimini Türkçe mesaj ile kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fransa, Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde bu sabah düzenlenen terör saldırısını kınıyor. Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

'Yaralılara acil şifalar diliyorum'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bombalı terör eylemi ile ilgili mesaj yayımladı. Meyer-Landrut, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

'Güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pakistan, bugün erken saatlerde kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor. Bu menfur saldırıda yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesi için dua ediyoruz. Pakistan, terör belasına karşı mücadelesinde kararlılıkla Türkiye'nin yanındadır. Türk milletinin karakteristik cesareti ve kararlılığıyla bu belayı yeneceğine ve daha da güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır" denildi.

Almanya

Almanya, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı girişimini Türkçe mesaj ile kınadı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından Türkçe ve Almanca yaptığı açıklamada, “Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Türk ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı.

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