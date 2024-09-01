KALKAN DİHA’nın 6.prototipi ilk uçuşu gerçekleşti!
Bayraktar KALKAN DİHA’nın altıncı prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar o görüntüleri X hesabından yayınladı.
Baykar, özgün olarak geliştirdiği Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) KALKAN DİHA’nın 6. prototipinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan KALKAN DİHA, bu uçuşta sistem tanımlama işlemini tamamladı.
Selçuk Bayraktar, X hesabından Bayraktar KALKAN DİHA PT-6’nın ilk uçuşunu paylaştı.
BAYRAKTAR KALKAN DİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- 45-50 Knot Seyir Hızı
- 8000 Feet Operasyonel İrtifa
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 70 Knot Maksimum Hız
- 14000 Feet İrtifa Tavanı
- 6 Saat Havada Kalma Süresi
- 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 100 Kilometre Haberleşme Menzili
- 1.5 Metre Uzunluk
Gelişmiş Özellikler
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link