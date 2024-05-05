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Gündem “Kalkan-21” operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

“Kalkan-21” operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-05-05 09:00:00 - 2024-05-05 09:02:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “Kalkan-21” operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını, 12’sinin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik Muğla ve Adana’da “Kalkan-21” operasyonları düzenlendi.

Muğla’da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3’ü tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana’da ise yakalanan 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9‘u tutuklanırken 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL'ye el konuldu.

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