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Aktüel

"Kalk Gidelim"in çekimlerine yeniden başlandı

Şehirler arası seyahat sınırlamasının kalkmasıyla birlikte Muğla'ya giden dizi ekibi, sağlık tedbirlerini alarak 106. bölümün çekimlerine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:26:37 -
"Kalk Gidelim"in çekimlerine yeniden başlandı

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in üç sezondur devam eden dizisi "Kalk Gidelim", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu setlere yeniden başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, şehirler arası seyahat sınırlamasının kalkmasıyla birlikte Muğla'ya giden dizi ekibi, sağlık tedbirlerini alarak 106. bölümün çekimlerine devam ediyor.

Salgın nedeniyle oyuncuların evlerine geçerek "Kalk Gidelim Eve" ismiyle devam ettiği yapımın başrol oyuncu Ufuk Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zor günlerden sonra, tekrardan tüm tedbirlerimizi alarak Kalk Gidelim dizimizin çekimleri için Muğla'ya geldik. Gülmeye hasret kaldığımız bugünlerde sete döndüğümüz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Her cumartesi günü ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosunda Özkan'ın yanı sıra Erkan Sever, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Aslı Omağ, Hayrettin, Kerim Yağcı, Alper Saylık, Can Kıran, Sena Çakır, Ali Dinç, Dilara Gül Demiral ve Bayazıt Gülercan yer alıyor.

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