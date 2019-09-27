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Kaliteli hizmetler, bütçe dostu primler

Ayhan Sincek, aldıkları geri bildirimler sonucunda sağlık kapsamında yeni bir ürün daha geliştirdiklerini kaydederek açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 10:52
Kaliteli hizmetler, bütçe dostu primler

Aldıkları geri bildirimler sonucunda sağlık kapsamında yeni bir ürün daha geliştirdiklerini kaydeden Ayhan Sincek, “Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Katılım Emeklilik ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve koroner anjiyografi giderleri limitsiz ve yüzde 100 karşılanıyor. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor. Ameliyat malzemeleri ve evde bakım hizmeti yıllık 30 biner lira limitle kapsama alınıyor. Ambulans gibi ilave hizmetler de sigorta paketiyle sunuluyor, vergi indirimi avantajları da geçerli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:52
  1. SGK
  2. Ayhan Sincek

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