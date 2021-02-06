Kaliteli eğitimi kaldıramadılar... Muhalefette 'Boğaziçi' rahatsızlığı

yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrası, üniversiteyi daha iyi yerlere taşımak ve bazı bölümlerde daha nitelikli öğrenciler yetiştirmek için atılımlar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karara göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı.

Destek gördü

Söz konusu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, akademi çevreleri Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yeni fakülte açılmasını destekledi. Rektör Melih Bulu da yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Muhalifler buna da karşı çıktı

Boğaziçi’nde daha fazla öğrencinin eğitim görmesi ve bu alanlarda nitelikli eğitim verilmesiyle daha kalifiye elemanların yetiştirilmesine muhalifler karşı çıktı. Başını CHP’li siyasetçi ve yandaş oyuncuların çektiği güruh, söz konusu karara kılıf uydurarak bu adımı eleştirdi.