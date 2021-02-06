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Gündem Kaliteli eğitimi kaldıramadılar... Muhalefette 'Boğaziçi' rahatsızlığı
Gündem

Kaliteli eğitimi kaldıramadılar... Muhalefette 'Boğaziçi' rahatsızlığı

İçindeki provokatörlere rağmen Türkiye genelinden belirli bir yüzdenin içindeki öğrencilerin okuduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim Fakülteleri açıldı. Türkiye’de kanayan bir yara haline gelen hukuk ve iletişim alanında daha seçkin eğitimin verilmesi için bu karar alınırken, muhalif kesim buna bile karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:48:00 -
Kaliteli eğitimi kaldıramadılar... Muhalefette 'Boğaziçi' rahatsızlığı

 yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrası, üniversiteyi daha iyi yerlere taşımak ve bazı bölümlerde daha nitelikli öğrenciler yetiştirmek için atılımlar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karara göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı.

Destek gördü

Söz konusu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, akademi çevreleri Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yeni fakülte açılmasını destekledi. Rektör Melih Bulu da yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Muhalifler buna da karşı çıktı

Boğaziçi’nde daha fazla öğrencinin eğitim görmesi ve bu alanlarda nitelikli eğitim verilmesiyle daha kalifiye elemanların yetiştirilmesine muhalifler karşı çıktı. Başını CHP’li siyasetçi ve yandaş oyuncuların çektiği güruh, söz konusu karara kılıf uydurarak bu adımı eleştirdi.

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Yorumlar

Kamal

Ustad bu konuda yardimci olmak isteyen iktidar once ortaokuldan bozma hukuk fakultelerini kapatmali.
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vvv

Bizde anlamadik asil amaci degilmi iki fakulte kur kendi adamlarini al universiteyi berbat et yaaaa adam olsan 2 uni rektorlugu yapmissin bur baltaya sap olamamis yonettigin universiteler
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