0553 313 94 23

Kalın bağırsak kanserinden korunmanın yolları

Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:18
Kalın bağırsak kanserinden korunmanın yolları

Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Kalın bağırsak kanserinden korunmanın anahtarı kolonoskopi ve diyet" dedi.


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, kalın bağırsak kanserinin üçüncü en sık kanser türü olduğunu kaydetti. Karakan, "Kalın bağırsaklarda önce polip denilen oluşumlarla başlar. Polipler genellikle 1 cm civarında ’et beni’ benzeri oluşumlardır. Bu poliplerin bazıları 5-10 yıl içinde kansere dönüşür. Poliplerin görülme sıklığı yaşla artar. Özellikle 45-50 yaşlarından sonra sıklığı artmaktadır" dedi.


Poliplerin önceden tespit edilmesinin kanserin gelişmeden önlenmesini sağlayabildiğini belirten Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Çünkü bu polipler ameliyatsız, sadece kolonoskopi denilen ucunda kamera olan bağırsakların incelendiği bir aletle görülerek kolaylıkla temizlenebilmektedir. Polip alınması gelecekte kanser riskini önemli ölçüde ortadan kaldırır. Yani tek yapılması gereken 45-50 yaşından itibaren kolonoskopi yaptırmak" diye konuştu.


Bazı ülkelerde 50 yaşında kanser tarama kolonoskopisinin zorunlu olduğunu belirten Prof. Dr. Karakan, "Bazı ülkelerde dışkıda gizli kan testi yaptırılır, eğer pozitif ise kolonoskopi yapılır. Türkiye’de aile hakimleri dışkıda gizli kan testlerinde öncülük ediyor. Bu sayede kolon kanserleri önemli ölçüde azaltılmaktadır" dedi.


Kolonoskopinin anestezi ile yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Karakan, "Artık ağrılı kolonoskopi dönemi kapandı. Hafif bir anestezi ile çok konforlu bir şekilde kolonoskopi yaptırabilir ve bu çok önemli kanser türünden korunabilirsiniz. Ancak kolonoskopinin kalitesi de çok önemli. Kolonoskopi yapan doktorun bu konuda eğitimli ve deneyimli olması, bağırsak temizliğinin çok iyi olması polip yakalanması açısından çok önemlidir" dedi.


Prof. Dr. Tarkan Karakan, kolon kanseri ve öncülü olan poliplerden korunmanın yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini belirtti. Akdeniz diyetinin bu konuda oldukça etkili olduğunu belirten Karakan, "Kaçınmamız gereken besinlerin başında kırmızı et tüketimi ve hayvansal yağlar geliyor. Bu besinler bağırsak ortamını ve bakteri yapısını bozuyor. Antioksidan, polifenol bileşikleri içeren besinler ise polip gelişimini azaltıyor. Bazı çalışmalarda düşük doz asprin alımının da polip gelişimini azalttığı gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.


Çin’de yapılan yeni bir çalışma ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tarkan Karakan, 833 kalın bağırsak kanserli ile 833 sağlıklı insan arasında yapılan kıyaslamada soğan-sarımsak tüketimi yüksek olan kişilerin düşük olan kişilere göre yüzde 79 risk azalması olduğunun gösterildiğini belirtti. Bu ürünlerin kötü kokuları nedeniyle az tüketilen besinler olduğunu belirten Karakan, "Kanser koruma açısından daha önceki çalışmalarda da kanıtlanmış olan sarımsak bu alanda birinciliği elinde tutuyor. Mide, kalın bağırsak, akciğer kanseri, meme kanseri gibi birçok kanserde sarımsak tüketimi riski azaltıyor" şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Sonuç olarak kalın bağırsak kanserinden korunmak için beslenmemizde daha az kırmızı et ve hayvansal yağ tüketimine ek olarak soğan-sarımsak gibi gıdalara yer verelim. En geç 50 yaşında kolonoskopi yaptırmayı ihmal etmeyelim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:18
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    1. "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    2. Başkan Altay, Yeni Müslüman olan..
    3. Silindir makinesine sıkışan işçi..
    4. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    5. FETÖ’den “müfettiş olmak istiyorsan..
    6. Aytaç Arman’a memleketinde son veda
    7. Down kafe bilgi evi öğrencilerini..
    8. "Süper Lig'de oynamak heyecan verici"
    9. Büyükşehir Koçarlılı miniklerin yüzünü..
    10. Trump: “Bizim istediğimiz her şeye..
    11. Bakan Selçuk’a “bozkurt” hediyesi
    12. HSK'den öğretmenlerin gözaltına..
    13. Andre Ayew: Fenerbahçe, Türkiye’nin en..
    14. TÜBİTAK Bölge Yarışması’nda..
    15. İstanbul’da ele geçirilen tarihi..
    16. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim..
    18. Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri"..
    19. Premier Lig maç saatleri puan durumu..
    20. Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü..
    21. "Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar..
    22. "Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı
    23. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    24. Argela’dan 5G altyapılarına yönelik..
    25. Siirt’te mazgal ve rögarlar..
    26. Vali duyurdu: Keneviri hem üreteceğiz..
    27. Myanmar hükümetine Arakan'a yardım..
    28. ABD Ticari Temsilcisi Lighthizer:..
    29. Döviz kurları
    30. TAMP Tatbikatı Planlama Toplantısı..
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."