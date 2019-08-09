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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı- Görüşmede, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın, en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi- Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi

09 Ağustos 2019 Cuma 19:43
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, müşterek harekat merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konularına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın, en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin, emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

ABD ile eş güdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilerek, Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alındı.

İkili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapılan görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine dair detaylar da gündeme geldi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:43
  1. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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