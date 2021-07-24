  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Ceyhan'dan soru soran kadın takipçisine hakaret! "Ne mal olduğunu belli ediyorlar"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?

Erdoğan'ın sözlerinin ardından BMGK'dan Türkiye ve KKTC için küstah açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezonu yaklaşıyor! Emre Konuk’tan Sultan Alp Arslan paylaşımı

Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı!

İşte emperyalistlerin maması ile büyüyenler! Ruşen Çakır'ı savunup iktidarı hedef aldı

Rusya’dan flaş Taliban açıklaması

Bakan Koca'yı hedef alan Prof. Başer: Sağlıkçılar kimsenin emrinde değil

İBB'nin bu yaptığı tesadüf olamaz! Ekrem'in "Karma Seans" ve "LGBT Müdürlüğü" hamlesinin altından bakın ne çıktı
Trabzonspor Kouyate için harekete geçti
Yolcu otobüsünün bagajından kaçak göçmenler çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı
İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti
Dünya Kaliforniyada itfaiye araçları alevlerin içinden geçiyor
Dünya

Kaliforniyada itfaiye araçları alevlerin içinden geçiyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren orman yangınına müdahale eden itfaiyecilerin nelerle karşılaştıkları görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 02:50:00 -

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Tahoe Gölü’nün güneyinde 4 Temmuz’da başlayan yıldırım kaynaklı Tamarack yangını günlerdir sürüyor.

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California’da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, itfaiyecilerin yangına karşı zorlu mücadelesi de devam ediyor.

İtfaiye aracı, alevlerin arasından geçiyor

İtfaiye teşkilatı, ekiplerin yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasındaki zor anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, itfaiye aracını çevreleyen alevlerin ve kıvılcımların şiddetli rüzgarın etkisiyle ön camlara vurduğu görüldü.

50 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı

4 Temmuz’da yıldırım düşmesi sonucu çıkan Tamarack yangını nedeniyle dün sabah itibariyle 50 bin dönümden fazla arazi yok olurken, şu ana kadar yangın sadece yüzde 4 oranında kontrol altına alınabildi.

Bin 200’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında en az 10 bina yıkılırken, bölgede 800’den fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay