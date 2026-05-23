SON DAKİKA
Şok eleştirilere sebep olacak o yorumu yaptı: Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması
Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, 10+4 yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur.

-O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin.

-Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. -Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur.

