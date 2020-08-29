Kaleseramik ve Designmixer’in tasarım felsefesi birleşti

İSTANBUL (AA) - Güçlü iş birlikleriyle kalite ve hizmet çıtasını yukarı taşıyan Kaleseramik, son olarak EDIDA ödüllü bir desen tasarım stüdyosu olan Designmixer ile güçlerini birleştirdi.

Kaleseramik açıklamasına göre, müşterilerine ürünleri kişiselleştirme noktasında alternatif çözümler sunan Kaleseramik, kendi ürün gruplarının yanında, farklı ürün grubu ve segment ihtiyaçlarına da yaptığı güçlü iş birlikleriyle çözüm sağlıyor.

Daha önce Hansgrohe, Geberit, Karoİstanbul, Sonia Gedy, Masuma Ceramics, Homemade Aromaterapi gibi her biri alanında öne çıkan markalarla yaptığı iş birlikleri ile dikkat çeken Kaleseramik, bu kez de tasarım dünyasına yaratıcı, yenilikçi ve sıra dışı fikirlerle yeni bir soluk getiren Designmixer markasıyla iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında sipariş üzerine yapılacak özel ürünler ile tüketicilere yaşam alanlarında kişiselleştirilebilir estetik çözümler katmanın yanı sıra Kalesinterflex’in üstün boy ve geniş yüzey avantajını kullanılarak, 100x150cm, 50x150cm, 50x100cm ve 100x100cm olmak üzere 4 farklı ölçüde tablolar üretilecek.

Bu tabloların nakliye ve montaj dahil tüm süreçleri ise Kale’nin uzman kadrolarla donatılmış Premium Yetkili Servisleri tarafından gerçekleştirilecek.







- "Yaşadığımız mekanlara yeni anlamlar katmaya çalışıyoruz"





İki markanın tasarım çizgisine vurgu yapan Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, iş birliğini, "Designmixer’in özgün desen tasarım kabiliyeti, ilgili teknolojilere hakimiyeti ve farklı malzemeler ile çalışmaya yatkınlığı ve sahip olduğumuz ortak tasarım dili bizleri bir araya getirdi." diye duyurdu.

Yaşanan pandeminin insanlara evlerinin değerlerini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Yurdatap, şunları kaydetti:

"Biz, 63 yıldır evini ve özünü hiç bırakmamış, yaşadığı mekanı hep yaşatmaya çalışmış, ona yaşam katmanın ne demek olduğunu bilen bir marka olarak, hayatlara dokunmaya ve rehber olmaya çalışıyoruz. Üretim tecrübesi ve üretim teknolojisindeki gücümüzle, ürün anlamında zirvedeki yerimizi korumaya devam ederken, artık daha fazla ürün sunmaktan ziyade tüm çalışmalarımızı yeni hayatlar, yaşayan mekanlar tasarlamaya odaklandırdık. Kalesinterflex ürünlerimizi adeta birer sanat eserine dönüştüren bu iş birliğiyle de kişiye özel, mekana özel, ihtiyaca özel mekansal çözümler sunuyoruz.



Kaleseramik ile Designmixer iş birliğinde önemli bir rolü üstlenen Kalesinterflex ürünümüz, her müşterinin kendi yaşam alanlarını kurgulaması için farklı yaşam tarzlarına özel tasarımlar ve hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler sunuyor. Kalesinterflex, konvansiyonel kullanım alanı olan duvar dış cephe ve zemin kaplamanın ötesine de geçerek, dokunduğu tüm yüzeylerde bütünsel görünüm sağlıyor. Beyaz eşya tasarımcılarına ve mimarlara limitsiz özgür kullanım avantajları sağlayan bu ürün, aynı zamanda yemek masası ve banyo mobilyasından mutfak tezgahına kadar kullanıldığı tüm alanları bakterilerden koruyarak, hijyen noktasında güven veriyor ve aşınmaya karşı da ilk günkü yeniliğini koruyor."









- "Doğanın iyileştiren gücü mekânlarımıza yeni anlamlar kazandırıyor"





Designmixer’ın yüksek kalitede dijital baskı tekniği ile yaptığı uygulamalarda çoğunlukla farklı kültürlerin, yaşam stillerinin ve doğanın tazeleyici etkilerinin kurgulandığı ilham verici tasarımlar yarattığını belirten Yurdatap, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sürecinde insanların doğaya olan tutkuları daha da derinleşti. Bugün artık iyileştiren tasarımlar, kabuk değiştiren evler, cinsiyetsiz formlar, duvarları kaldıran, iletişimi kuvvetli samimi kurgularla şekillenen yeni trendlerle mekânsal kurgular başka bir boyut kazandı.

Artık, mekânın hava kalitesi, kullanılan malzemelerin doğallığının dışında, doğayı hatırlatan tasarımlar da iyileştirici etkisiyle insan ruhuna olumlu etki eder hale geldi. Bu iş birliğimiz de üretilen ürünlerde seramiğin doğallığı, Designmixer’in doğayı mekanlara taşıyan ve iyileştiren tasarımlarıyla buluşuyor. Ve evleriniz bir ormana veya denize yakın olmasa bile, doğanın bir yansıması olan bu tasarımlarla, doğanın getirdiği terapi hissi mekanlarınıza yeni anlamlar kazandırıyor.”

Yüzeylerin insan algısı üzerindeki güçlü etkisini sıra dışı mekanlar yaratmak için kurgulayan Designmixer markasının yaratıcısı ve tasarımcısı Tijen Samuray ise, "Başarılı markaların vizyonunu belirleyen estetik anlayışın ortak noktasının kullanıcıyı odak noktasına koyması, hayatımızı daha keyif alınır ve pratik hale getirebilecek ürünleri tercih etmemize olanak sağlıyor. Bizde bu işbirliği ile birlikte tasarım yolculuğumuzu, ortak fayda noktasında birleştirdik.

Dünyanın ilk, Türkiye’nin ise en büyük ve en ince porselen seramiği Kalesinterflex ile çalışmak bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecanımızdan da çok farklı bir deneyim ürünü ortaya çıktı. İç mekanların yüzeylerinde yer alan renk, doku, desen ve ışık değerlerinin psikolojimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün, insanlar şehrin beton görünümünden, griliğinden bıktıkları için doğaya dönme dürtüsü bir özlem trendi esasında. İnsanlar haklı olarak doğayı yaşadıkları mekan içine taşımak istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.





Kaleseramik, niş ürünlerini ise kadın emeğini ve üretimlerini desteklemek amacıyla kurduğu Atölye Kale platformu üzerinden satışa sunuyor.







Hedeflerinin bu önemli projeyi her geçen gün daha da geliştirmek ve zenginleştirmek olduğunu vurgulayan Yurdatap, “Biz kendimizi sadece üretici olarak görmüyoruz. Mekanlara dokunduğumuz gibi hayatlara, hatta geleceğimize de dokunuyoruz. Çünkü kendimizi büyük bir topluluğun parçası olarak görüyoruz. Bu platform da kadın emeğini güçlü bir şekilde desteklemenin yanında ekonomide öncü olan kadın girişimci sayısını da arttırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de yine bu projede Sevgili Tijen ve Designmixer gibi üreten güçlü kadınları ve markaları yanımıza aldık” şeklinde konuştu.





Designmixer birlikteliğinin son derece değerli olan bir yönü ise, platform üzerinden satın alınan her ürün kazancının yüzde 10’unun kız öğrencilerin eğitimine katkı amacı ile Kaleseramik Vakfı’na bağışlanması. Proje, bugünün güçlü kadınlarının emeklerine hak ettiği değeri verirken, yarının güçlü kadınlarının da yetişmesine katkı sağlanıyor.



