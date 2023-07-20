Kaleseramik halka arz ediliyor

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu iştiraki olan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.’nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

20 - 21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak

SPK onayı sonrası, Kaleseramik’in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut çıkarılmış sermayesinin 405.388.195,51 TL’den 514.778.660,51 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 109.390.465 TL nominal değerli paylar 25 TL olarak belirlenen halk arz fiyatı üzerinden satışa sunulacak.

Kaleseramik’in artırılmış sermayesinin yüzde 21,25’ine denk gelen payların halka arzı için 20 - 21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, sabit fiyat ile talep toplama yöntemi uygulanacak.

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 18’inci büyük üreticisi

Türkiye’nin ilk seramik karo fabrikasını 1957 yılında kurarak, üretim yolculuğuna başlayan Kaleseramik, kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği yenilikleri ve ilkleri ile sektörüne öncülük ediyor. Seramiğin kalesi olmaya 66 yılını veren, ulusal pazarın yanı sıra uluslararası pazarın da etkili bir oyuncusu olan Kaleseramik, 2021 Ceramic World Review raporuna göre; tek alanda üretim yapan Türkiye’nin 1’inci, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın da 18’inci büyük seramik kaplama malzemesi üreticisi konumunda bulunuyor.

GFK 2023 ilk çeyrek verilerine göre de Türkiye karo pazarında yüzde 22,6’lık pay ile pazar lideri olan şirket, 474 bin metrekarelik kapalı alana sahip 4 farklı lokasyondaki tesislerinde; 50 değişik ebatta 1.900 çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatta 2.200 çeşit duvar karosu üretmenin yanında, her yıl pazara yaklaşık 200 çeşit yeni ürün sunuyor.

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Güçlü dağıtım ağı ile ürünlerini yurt dışında 86 ülkeye ihraç ediyor

Yurt içi pazarda lider olmasının yanında uluslararası seramik pazarının da güçlü bir oyuncusu konumunda bulunan Kaleseramik’in, 31 Mart 2023 itibariyle son bir yıllık toplam cirosunun yüzde 30’u yurt dışı satışlarından oluştu. 2022 yılında Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri sektörlerindeki ihracatının yüzde 8,6’sını gerçekleştiren Kaleseramik, ürünlerini yurt içinde 530’un üzerinde muhtelif satış noktası ile tüketici ve profesyonellere ulaştırmanın yanında, yurt dışında da 86 ülkeye ihraç ediyor.