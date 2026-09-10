Kalemde ağır metal, silgide fitalat olabilir suluklarda 'BPA free' etiketine bakın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi yapacak velileri uyardı. Kırtasiye ürünlerinde "TSE" ve "CE" kodu bulunanların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, sağlığa zararlı ürünler bulunduğunu dile getirdi.

Eylülün eğitim öğretim takviminin başladığı, okul ve kırtasiye ihtiyacının tavan yaptığı ay olduğunu belirten Şahin, sırf bu dönem için açılan işletmelere işaret etti: "Merdiven altı, pazar tezgahı gibi ve sayısı çok fazla artıyor. Bunu denetleyecek olan mekanizmanın, kamu kurumunun işi daha da zorlaşıyor."

Kamu kurumlarına düşen en büyük yükün, öğrencilere zarar verecek sağlıksız malzemelerin önüne geçmek, bunların satışını ve üretimini yasaklamak olduğunu ifade eden Şahin, bu ürünler çok yaygın olduğu için teknik olarak engellemenin mümkün olmayabileceğini, o noktada velilere iş düştüğünü kaydetti.

TSE standartlara uygunluğu, CE zararsızlığı gösteriyor

Bütün ürünleri test ettirip sonucuna göre alma imkânı olmadığından başlangıçta bazı işaretlere bakılması gerektiğini anlatan Şahin, "Mesela, TSE bu standartlara uygun olduğunu gösterir. 'CE' varsa canlıya ve çevreye zarar vermediği anlamına gelir. Bütün Avrupa ülkelerinde satılıyor anlamına da gelir. Bunlara başlangıçta şekil olarak dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Silgide fitalat, çantada azo boyarmadde

Şahin, kalemlerde kurşun, arsenik ve krom gibi ağır toksik metallerin bulunabileceğini, bu ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Silgilerdeki fitalatın da sağlığa çok zararlı olduğunu belirterek bu maddenin olmadığı, güvenli işaretleri taşıyan ürünlerin seçilmesini istedi.

Şahin, fiyat konusunda ise "Belki ilk miktar pahalı olabilir ama çocuğumuza vereceği zarardan daha kıymetli değildir" dedi.

Çanta ve kıyafetlerde azo boyarmadde bulunduğunu aktaran Şahin, bu maddelerin olmadığı ürünlerin alınması gerektiğini, aksi halde çocuklarda ciddi hastalıklar görülebileceğini ve ailelerin maddi olarak da çok ciddi sıkıntı yaşayabileceğini ifade etti.

Metal ürünlerde kanserojen özelliği olan nikel katkılı maddelerden de uzak durulmasını isteyen Şahin, bisfenol-A için "O da nörolojik ve hatta çocuğun psikolojik, hormonik bozukluklarına da sebep olabiliyor" dedi ve "BPA free" yazan ürünlerin tercih edilmesini önerdi. En çok çocukların suluk kullandığını, bu maddelerin orada olabileceğini söyleyen Şahin, sözlerini "Bu sağlığa zararlı ama ucuz malzemeleri alıp da çocuğun sağlığına zarar vermeyelim" diyerek tamamladı.