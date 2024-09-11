Kalekim’den güçlü performans!

Yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 5 Eylül 2024’te Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kalekim, 2024 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarılı performansı yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirdi.

“Yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz”

Kalekim’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki başarılı performansını yılın ikinci çeyreğinde sürdürdüğünü vurgulayan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, şunları söyledi:

“Türkiye yapı kimyasalları sektöründeki öncü markası olarak 50 yılda ulaştığımız güçlü konumumuzu, yeni başarılarla daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Pek çok açıdan sektör için zorlu geçen yılın ilk yarısını sahip olduğumuz güçlü üretim potansiyeli, ulusal ve uluslararası pazarda talep gören ürünlerimiz sayesinde başarıyla geride bıraktık. Yaptığımız yatırımların da katkısıyla 2024 yılının ilk çeyreğinde 126,4 milyon TL net kar açıklayan şirketimizin aynı dönemdeki net satışları da %36 artışla 1,4 milyar TL’ye ulaşmıştı. İlk çeyrekte yurt içi satışlarımız %33, yurt dışı satışlarımız da %43 artış göstermişti.

Başarılı bir ilk çeyreğin ardından yılın 2. çeyreğinde de bu performansımızı sürdürdük. 2024 yılının ilk yarısı itibariyle net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, %46 artırdık. 2023’ün ilk yarısında 216,8 milyon TL olan net dönem karımız, bu yılın aynı döneminde 315,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine yılın ilk yarısı itibariyle net satışlarımız da %17 artışla 3,1 milyar TL’ye çıktı. Bu dönemde yurt içi satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %11, yurt dışı satışlarımız da %32 artış gösterdi. 2024 yılının ilk yarısında yakaladığımız bu başarılı performansı, yeni yatırımlarımızın da katkısıyla yıl sonuna da taşımayı hedefliyoruz.

“Yatırımcılarımıza 65 milyon TL tutarında temettü dağıttık”

Böylece zorlu ekonomi ve pazar koşullarına rağmen yılın ilk çeyreğindeki başarılı performansımızı yılın ikinci çeyreğine de taşıyarak, güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. Bu başarımızı ve kazancımızı da yatırımcılarımızla paylaştık. Yatırımcılarımızla büyüme stratejimiz doğrultusunda Haziran ayı içerisinde temettü dağıtımı yaptık. Genel Kurulumuzda aldığımız karar çerçevesinde 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1413 TL (net 0,1272 TL) nakit kar payına tekabül eden toplam 65 milyon TL'nin pay sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdik. Attığımız adımlarla bundan sonra yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz.”

“Irak yatırımı hızla ilerliyor, Muğla’daki fabrikamızda ise üretime başladık”

Kalekim Genel Müdürü Murat Gönültaş ise attıkları adımlar sayesinde büyümeye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye yapı kimyasalları sektöründe gerek yenilikçi ürün ve markaları gerekse de yatırımlarıyla öncülük eden bir markayız. Geride bıraktığımız yarım asrın da tecrübesiyle ulusal ve uluslararası pazarda ekonomik koşulların yarattığı zorluklara rağmen yolumuza başarıyla devam ediyoruz. Yatırım noktasında pazar lideri olduğumuz Kuzey Irak’taki güçlü konumumuzu daha da pekiştirecek yeni tesisimizde üretim için altyapı çalışmalarımız sürüyor. 10 milyon dolarlık bir bedelle kurduğumuz ve yılda 100 bin ton kuru harç ve 5 bin ton boya kapasitesine sahip olacak bu tesisimizde 2025 yılının ilk yarısında üretime başlamayı planlıyoruz.

Bununla birlikte Muğla’da kiraladığımız Arvon Yapı’ya ait fabrikada 2024 Mart ayı itibariyle üretime başladık. Güney Ege bölgesinde kuru harç satışlarımızı olumlu etkilemesini beklediğimiz bu yatırımımız ile bu yıl 30 bin ton ek kuru harç satışı sağlamayı hedefliyoruz.

“Güneş Enerji Santrallerimiz %100 kapasite ile çalışmaya başladı”

Kalekim olarak üretimin yanında daha iyi bir gelecek yolunda da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Özellikle grubumuzun daha iyi bir dünya hedefiyle başlattığı ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi kapsamında kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrallerimizde bir ilki hayata geçirdik. Enerji maliyetlerimizi azaltmak ve karbon ayak izimizi daha da küçültmek amacıyla Yozgat Yerköy’deki 6,3 milyon dolarlık bir yatırımla başladığımız santrallerimiz çalışmaya başladı. GES projemiz kapsamında, daha önce devreye aldığımız ve toplam kapasitenin %77'sini karşılayan GES II ve GES III santrallerinin ardından, GES I için TEDAŞ ile kabul işlemlerini tamamladık. Bununla ilgili projemizin bağlı olduğu organize sanayi ile bağlantı anlaşması imzalayarak santralimizi devreye aldık. Böylelikle, Yerköy'de bulunan santrallerimiz %100 kapasite ile çalışmaya başladı. Sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkıda bulunacak bu yatırımın, ayrıca enerji maliyetlerimizi iyileştirmesi ve yıllık bazda FAVÖK marjımıza 100 baz puan katkıda bulunmasını bekliyoruz.

“Kurumsal yönetim başarımızı ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandırdık”

Kalekim olarak yıllardır sürdürdüğümüz ‘Daima daha iyi’ mottomuz sayesinde bu yıl şirketimiz, kurumsal mükemmellik yolunda Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından verilen sürdürülebilir mükemmellik alanında verilen EFQM Küresel Ödüllerinde ‘6 Diamonds’ aldı. Kurumsal yönetim anlayışımızı dünya çapında taçlandırılan bu ödül yanı sıra yine sektördeki 50. yılımızı kutladığımız organizasyonumuz, 12. Ace of Mice Awards tarafından ‘En İyi Davet’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kalekim olarak bugüne kadar hep daha iyiye ulaşma hedefiyle çalıştık. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 6 ayında yurt içi pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında Kalekim Usta Kulübümüz aracılığıyla 45 noktada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde toplamda 6.668 ustamızla bir araya geldik. Yine Bi’Boya markamız ile 2024 yılı ‘’Hayatın Rengini Yakala’’ iletişim kampanyamız doğrultusunda çeşitli şehirlerde açık hava reklam faaliyetleri ve dijital mecra aksiyonları gerçekleştirmenin yanında, Visuelle markamız ile de mimar buluşmalarımızı yaptık.

Bundan sonra da daha iyisi bayrağımızı daha ileriye taşımak amacıyla yatırımlarımız, yenilikçi sürdürülebilir ürünlerimiz ve Ar-Ge’den inovasyona dijitalleşmeden sürdürülebilirliğine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalarımızla sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz.”