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Kaleden düşen Afgan çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da çıktığı kaleden düşen 13 yaşındaki Ali Rahmani adlı Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2018 Salı 20:32
Kaleden düşen Afgan çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da çıktığı kaleden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Afgan uyruklu Ali Rahmani, arkadaşlarıyla gezmek için Afyon Kalesi'ne çıktı. Burada oynamaya başlayan çocuklardan Rahmani düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yetkili ekip sevk edildi. Rahmani'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:32
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  2. Ali Rahmani
  3. kaleden düşen afgan çocuk

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